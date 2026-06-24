Москва24 июнВести.Российский лидер Владимир Путин приехал в город Жуковский Московской области и осмотрел образцы новой российской авиатехники на территории Летно-исследовательского института (ЛИИ) имени Громова - самолеты Ил-114-300, SJ-100 и МС-21.
Проведением экскурсии для президента занимаются глава ПАО "ОАК" Вадим Бадеха, главный конструктор МС-21 Виталий Нарышкин. Кроме того, в экскурсии задействованы главный конструктор SJ-100 Кирилл Кузнецов и управляющий директор АО "ИЛ" Даниил Бренерман.
Позднее у президента состоится здесь совещание по развитию авиации.
Ил-114-300 - новый турбовинтовой самолет, является модернизированной версией Ил-114, вмещает 50-68 пассажиров.
SJ-100 - ближнемагистральный реактивный пассажирский самолет нового поколения
МС-21-310 – базовая модель среднемагистрального семейства самолетов МС-21.