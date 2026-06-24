Путин посетил Жуковский и осмотрел образцы новой авиационной техники Путин осмотрел образцы новой авиационной техники в ЛИИ имени Громова

Москва24 июн Вести.Российский лидер Владимир Путин приехал в город Жуковский Московской области и осмотрел образцы новой российской авиатехники на территории Летно-исследовательского института (ЛИИ) имени Громова - самолеты Ил-114-300, SJ-100 и МС-21.

Проведением экскурсии для президента занимаются глава ПАО "ОАК" Вадим Бадеха, главный конструктор МС-21 Виталий Нарышкин. Кроме того, в экскурсии задействованы главный конструктор SJ-100 Кирилл Кузнецов и управляющий директор АО "ИЛ" Даниил Бренерман.

Позднее у президента состоится здесь совещание по развитию авиации.

Ил-114-300 - новый турбовинтовой самолет, является модернизированной версией Ил-114, вмещает 50-68 пассажиров.

SJ-100 - ближнемагистральный реактивный пассажирский самолет нового поколения

МС-21-310 – базовая модель среднемагистрального семейства самолетов МС-21.