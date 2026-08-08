Силовики узнали о новом маршруте переброски наемников в ВСУ через Катар и Польшу

Раскрыт новый маршрут переброски наемников на Украину Силовики узнали о новом маршруте переброски наемников в ВСУ через Катар и Польшу

Москва8 авг Вести.Раскрыт новый канал переброски иностранных наемников на Украину - теперь их маршрут пролегает через Катар и Польшу. Об этом сообщил Telegram-канал "Северный ветер".

Уничтоженным военнослужащими 68-й мотострелковой дивизии 6-й гвардейской общевойсковой армии ЛенВО в районе Купянска бразильским наемником оказался Хербсон дус Сантус Моура с позывным Керубим. В биографии наемника нет ничего необычного, за исключением нового логистического маршрута ГУР: группа бразильских наемников летела через Доху (Катар), откуда также организованно была доставлена в Польшу, где уже пересекла границу с Украиной указано в материале

Ранее стало известно, что новоприбывших в ВСУ наемников размещают в действующем детском лагере в селе Спрыня во Львовской области.