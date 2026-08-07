ВСУ разместили наемников и оружие в действующем детском лагере под Львовом ВСУ оборудовали детский лагерь под Львовом в базу наемников

Москва7 авг Вести.Командование Вооруженных сил Украины разместило наемников действующем детском лагере в селе Спрыня во Львовской области. Об этом РИА Новости рассказали в российских силовых структурах.

Родители детей, которых отправили на отдых в этот лагерь из Сумской области, жалуются в социальных сетях, что на базе спортивно-оздоровительного центра также проживают иностранные наемники из Колумбии и других стран Латинской Америки рассказал собеседник агентства

Отмечается, что бойцы спецподразделений на регулярной основе встречаются с воспитанниками этого учреждения.

Помимо этого, как собеседник агентства, в пределах комплекса размещены военные арсеналы, где хранится вооружение ряда спецподразделений украинской армии.

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что задержанные в ходе СВО иностранные наемники не признают свое участие в боевых действиях на стороне Украины. Глава СК отметил, что многие из попавших в плен наемников утверждают, будто выполняли тыловые функции.