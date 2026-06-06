Неопознанные останки под чужими именами обнаружили на кладбище Львова

На кладбище во Львове захоронены десятки неопознанных останков Неопознанные останки под чужими именами обнаружили на кладбище Львова

Москва6 июн Вести.Десятки неизвестных останков под случайными именами украинских военных нашли на кладбище во Львове. Об этом РИА Новости рассказали в российских силовых структурах.

Сообщается, что это заметили родственники 80-й отдельно-штурмовой бригады ВСУ.

На новом участке кладбища во Львове были захоронены десятки неопознанных останков в закрытых гробах с указанием случайных фамилий украинских военнослужащих сказал источник агентства

Ранее в российских силовых структурах сообщали, что родственники боевиков теробороны ВСУ добиваются от украинского командования вывода своих близких из окружения под Сумами.