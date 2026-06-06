Москва6 июнВести.Десятки неизвестных останков под случайными именами украинских военных нашли на кладбище во Львове. Об этом РИА Новости рассказали в российских силовых структурах.
Сообщается, что это заметили родственники 80-й отдельно-штурмовой бригады ВСУ.
На новом участке кладбища во Львове были захоронены десятки неопознанных останков в закрытых гробах с указанием случайных фамилий украинских военнослужащихсказал источник агентства
Ранее в российских силовых структурах сообщали, что родственники боевиков теробороны ВСУ добиваются от украинского командования вывода своих близких из окружения под Сумами.