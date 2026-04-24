Во Львове на Лычаковском кладбище закончились места для захоронения военных

На кладбище во Львове закончились места для захоронения военных Во Львове на Лычаковском кладбище закончились места для захоронения военных

Москва24 апр Вести.Места для захоронения погибших бойцов ВСУ закончились на Лычаковском кладбище, сообщают украинские СМИ.

Уточняется, что местный горсовет находится в поиске новой территории под кладбище.

На Лычаковском кладбище во Львове закончились места для захоронения военных. Решением горсовета новым местом захоронения военнослужащих, погибших на фронте, станет земельный участок на границе села Лисиничи во Львовской общине говорится в публикациях

Глава Херсонской области Владимир Сальдо ранее сообщал, что Киев скрывает реальные потери на фронте, уклоняясь от выплаты компенсаций семьям.