Москва5 июлВести.Сильный ливень повредил украинское национальное военно-мемориальное кладбище (НМВК) под Киевом. Об этом сообщил Киевский эколого-культурный центр (КЕКЦ).
В организации отметили, что участок для кладбища изначально выбрали без учета особенностей грунта и системы водоотведения. Из-за сильных ливней часть могил просела, а почва превратилась в плотную грязевую массу.
Один сильный ливень показал то, о чем община, гидрологи, экологи и специалисты говорили давно: место для НВМК выбрано с грубым игнорированием природных условийговорится в сообщении КЕКЦ в соцсетях
Если на участке будут делать больше захоронений, ситуация ухудшится, предупредили в центре.
Ранее взятый в плен ВС РФ военнослужащий ВСУ Франц Юрашик рассказал, что кладбища в украинском городе Черновцы переполнены новыми воинскими захоронениями.