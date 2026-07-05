Под Киевом после ливня оказались затоплены захоронения боевиков ВСУ

Могилы украинских боевиков под Киевом затопило после ливня Под Киевом после ливня оказались затоплены захоронения боевиков ВСУ

Москва5 июл Вести.Сильный ливень повредил украинское национальное военно-мемориальное кладбище (НМВК) под Киевом. Об этом сообщил Киевский эколого-культурный центр (КЕКЦ).

В организации отметили, что участок для кладбища изначально выбрали без учета особенностей грунта и системы водоотведения. Из-за сильных ливней часть могил просела, а почва превратилась в плотную грязевую массу.

Один сильный ливень показал то, о чем община, гидрологи, экологи и специалисты говорили давно: место для НВМК выбрано с грубым игнорированием природных условий говорится в сообщении КЕКЦ в соцсетях

Если на участке будут делать больше захоронений, ситуация ухудшится, предупредили в центре.

Ранее взятый в плен ВС РФ военнослужащий ВСУ Франц Юрашик рассказал, что кладбища в украинском городе Черновцы переполнены новыми воинскими захоронениями.