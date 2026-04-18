Москва18 апрВести.Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о целенаправленном ударе Вооруженных сил Украины по кладбищу в городе Днепрорудное.
Об этом глава субъекта сообщил в мессенджере MAX.
Рядом нет ни военных, ни стратегических объектов. Это беспредельная ненависть, направленная даже на усопших. Абсолютное кощунство, в послепасхальную светлую неделю, накануне дня особого поминовения усопшихотмечается в сообщении
На месте происшествия работают саперы и специалисты. Существует высокий риск неразорвавшихся боеприпасов.
Будет проведена оценка разрушений для оказания помощи родственникам усопших, могилы и памятники которых были разрушены.