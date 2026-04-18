ВСУ атаковали кладбище в Днепрорудном, есть риск неразорвавшихся боеприпасов

Москва18 апр Вести.Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о целенаправленном ударе Вооруженных сил Украины по кладбищу в городе Днепрорудное.

Об этом глава субъекта сообщил в мессенджере MAX.

Рядом нет ни военных, ни стратегических объектов. Это беспредельная ненависть, направленная даже на усопших. Абсолютное кощунство, в послепасхальную светлую неделю, накануне дня особого поминовения усопших отмечается в сообщении

На месте происшествия работают саперы и специалисты. Существует высокий риск неразорвавшихся боеприпасов.

Будет проведена оценка разрушений для оказания помощи родственникам усопших, могилы и памятники которых были разрушены.