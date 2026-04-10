Москва10 апрВести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар беспилотником по кладбищу в Донецке во время того, как там проходила похоронная процессия, сообщает РИА Новости.
По данным агентства, БПЛА взорвался в воздухе, когда на донецком Южном кладбище отпевали усопшего.
Стоял катафалк, машина личная. Посекло весь катафалк, разбило стекла и машину тоже осколками. Люди стояли спиной, батюшка отпевал и произошел взрыврассказала агентству очевидец Елена
Ранее сообщалось, что в результате атаки ВСУ по Южному кладбищу в Буденновском районе Донецка пострадали как минимум пять мирных жителей.