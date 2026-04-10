РИА Новости: ВСУ ударили дроном по кладбищу в Донецке прямо во время похорон

Москва10 апр Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар беспилотником по кладбищу в Донецке во время того, как там проходила похоронная процессия, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, БПЛА взорвался в воздухе, когда на донецком Южном кладбище отпевали усопшего.

Стоял катафалк, машина личная. Посекло весь катафалк, разбило стекла и машину тоже осколками. Люди стояли спиной, батюшка отпевал и произошел взрыв рассказала агентству очевидец Елена

Ранее сообщалось, что в результате атаки ВСУ по Южному кладбищу в Буденновском районе Донецка пострадали как минимум пять мирных жителей.