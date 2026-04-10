Появились подробности атаки ВСУ на похоронную процессию в Донецке

Москва10 апр Вести.Украинские боевики знали, что атакуют траурную процессию в Донецке, и сделали это намеренно, заявила сотрудница кладбища Елена в беседе с ТАСС.

Стоял катафалк, стояла машина личная, посекло весь катафалк, разбило стекла… Служба только началась, собрались, зажгли свечки. Конечно, было видно, что это отпевание приводит агентство слова своей собеседницы

ВСУ атаковали Южное кладбище Буденновском районе 9 апреля, в четверг. Пострадали 5 человек, у них ранения различной степени тяжести.

По одной из версий, для удара противник применил БПЛА американского производства.