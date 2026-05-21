Один человек погиб и восемь пострадали при атаке ВСУ в ДНР

Москва21 мая Вести.В Донецкой Народной Республике в результате атаки со стороны Украины погибла женщина. Еще восемь мирных жителей пострадали. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Противник атаковал беспилотниками гражданский объект в Красногвардейском районе Макеевки 21 мая, в четверг.

Погибла женщина 1977 г.р. Ранения средней степени тяжести получили женщины 1976, 1983 и 1999 г.р., мужчины 1959 и 1983 г.р., пострадали женщины 1982 и 1986 г.р., мужчина 1976 г.р. написал Пушилин в мессенджере MAX

Он выразил соболезнования родным и близким погибшей и пожелал скорейшего выздоровления раненым.