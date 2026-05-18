ВСУ атаковали ДНР на светлодарском, енакиевском и красноармейском направлениях Армия киевского режима шесть раз за сутки обстреляла ДНР

Москва18 мая Вести.Представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, которые связаны с военными преступлениями киевского режима, сообщило о шести фактах обстрела территории республики за прошедшие сутки.

Три обстрела зафиксировано на светлодарском направлении, два - на енакиевском и один - на красноармейском.

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил об одном погибшем и четырех раненых в результате ударов ВСУ по территории региона.

Ранее в результате атаки украинского дрона в ДНР погибла семейная пара.