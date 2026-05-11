Армия киевского режима два раза за сутки атаковала ДНР

ВСУ за сутки атаковали ДНР на харцызском и волновахском направлениях Армия киевского режима два раза за сутки атаковала ДНР

Москва11 мая Вести.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, которые связаны с военными преступлениями киевского режима, сообщило о двух фактах обстрела территории республики за прошедшие сутки.

Один обстрел зафиксирован на харцызском направлении, еще один - на волновахском.

В результате украинских обстрелов ранения получили трое мирных жителей республики.

Сутками ранее киевская армия семь раз атаковала ДНР.

Один житель ДНР погиб, еще трое получили различные ранения при атаке украинских беспилотников.