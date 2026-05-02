ВСУ за сутки атаковали ДНР на пяти направлениях

Армия киевского режима восемь раз за сутки атаковала ДНР ВСУ за сутки атаковали ДНР на пяти направлениях

Москва2 мая Вести.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, которые связаны с военными преступлениями киевского режима, сообщило о восьми фактах обстрела территории республики за прошедшие сутки.

Три обстрела было зафиксировано на горловском направлении, два - на кураховском и по одному - на мариупольском, красноармейском и тельмановском направлениях.

В ДНР пять человек получили ранения различной степени тяжести в результате атак украинских беспилотников.

Ранее в республике в результате атаки ВСУ погиб ребенок, еще один несовершеннолетний получил ранения.