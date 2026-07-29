Москва29 июлВести.Представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, которые связаны с военными преступлениями киевского режима, сообщило о 12 фактах обстрела территории республики за прошедшие сутки.
Восемь обстрелов зафиксировано на горловском направлении, два - на шахтерском и по одному - на кураховском и торезском направлениях.
За день семь мирных жителей ДНР получили ранения в результате атак украинских ударных беспилотников.
За сутки до этого шесть жителей ДНР пострадали из-за атак дронов ВСУ.