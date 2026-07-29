ВСУ за сутки обстреляли ДНР на четырех направлениях

Киевская армия 12 раз за сутки атаковала ДНР ВСУ за сутки обстреляли ДНР на четырех направлениях

Москва29 июл Вести.Представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, которые связаны с военными преступлениями киевского режима, сообщило о 12 фактах обстрела территории республики за прошедшие сутки.

Восемь обстрелов зафиксировано на горловском направлении, два - на шахтерском и по одному - на кураховском и торезском направлениях.

За день семь мирных жителей ДНР получили ранения в результате атак украинских ударных беспилотников.

За сутки до этого шесть жителей ДНР пострадали из-за атак дронов ВСУ.