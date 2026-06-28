Москва28 июнВести.Представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, которые связаны с военными преступлениями киевского режима, сообщило об одиннадцати фактах обстрела территории республики за прошедшие сутки.
Пять обстрелов зафиксировано на горловском направлении, два - на макеевском и по одному - на донецком, енакиевском, амвросиевском и ясиноватском направлениях.
В ДНР за день в результате украинских атак погибли два мирных жителя и еще семь человек пострадали.
В предыдущие сутки три жителя республики пострадали в результате атак ВСУ.