ВСУ 14 раз за сутки атаковали ДНР Киевская армия за сутки обстреляла ДНР на шести направлениях

Москва3 авг Вести.Представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, которые связаны с военными преступлениями киевского режима, сообщило о 14 фактах обстрела территории республики за прошедшие сутки.

Восемь обстрелов зафиксировано на горловском направлении, два - на володарском и по одному - на донецком, мариупольском, мангушском и великоновоселковском направлениях.

В результате украинских атак обстрелов ранения получили двое мирных жителей ДНР.

Сутками ранее киевская армия 33 раза обстреляла ДНР.

Ранее в Горловке при атаке дрона ВСУ были ранены четыре сотрудника скорой медпопощи и мирный житель.