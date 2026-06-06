Двое мирных жителей ранены в ДНР после обстрелов со стороны ВСУ

ВСУ девять раз за сутки обстреляли ДНР, ранены двое мирных жителей Двое мирных жителей ранены в ДНР после обстрелов со стороны ВСУ

Москва6 июн Вести.Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки девять раз атаковали населенные пункты Донецкой Народной Республики, в результате чего ранения получили двое мирных жителей. Об сообщает Управление администрации главы и правительства ДНР по документированию военных преступлений Украины.

Поступили сведения о ранении двух гражданских лиц. Поступили дополнительные сведения о ранении двух гражданских лиц за 3 июня в Петровском районе Донецка и Центрально-городском районе Горловки говорится в Telegram-канале ведомства

В сообщении уточняется всего во время девяти атак ВСУ, пять из которых были на горловском направлении, выпустили 11 боеприпасов. В результате ударов повреждены три объекта гражданской инфраструктуры.