Шестеро жителей ДНР пострадали за сутки в результате обстрелов со стороны ВСУ

Киевские войска 16 раз за сутки обстреляли ДНР, шестеро человек пострадали Шестеро жителей ДНР пострадали за сутки в результате обстрелов со стороны ВСУ

Москва17 июн Вести.За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины (ВФУ) 16 раз обстреливали населенные пункты Донецкой Народной Республики (ДНР), в результате чего ранения получили шестеро мирных жителей. Об этом сообщает Управление администрации главы и правительства ДНР по документированию военных преступлений Украины.

16 фактов вооруженных атак ВФУ. Поступили сведения о ранении шести гражданских лиц говорится в Telegram-канале ведомства

За 24 часа украинские войска выпустили по ДНР в общей сложности 25 боеприпасов. Повреждены два объекта гражданской инфраструктуры, жилой дом, грузовые и легковые автомобили. Большинство атак – по четыре – пришлось на горловское и волхолванское направления.

Кроме того, поступили дополнительные сведения о гибели одного и ранении семи гражданских лиц за 25 мая и 15 июня в Донецке, Макеевке, а также Амвросиевком, Волновахском и Красноармейском муниципальных округах.