ВСУ 18 раз атаковали населенные пункты ДНР за сутки, ранены четверо граждан В результате обстрелов ВСУ территории ДНР ранены четверо мирных жителей

Москва18 июн Вести.За последние сутки украинские войска нанесли 18 ударов по поселениям Донецкой Народной Республики. В результате обстрелов пострадали четверо мирных жителей. Об этом сообщили в Управлении по документированию военных преступлений Украины при администрации главы и правительства ДНР.

Уточняется, что в ходе атак были повреждены 10 объектов инфраструктуры, а также грузовой и легковой транспорт и специальная техника.

Кроме того, в ведомстве уточнили, что поступили дополнительные данные о ранении мирного жителя 16 июня в Углегорске и еще одного — 17 мая в Димитрове.