Власти ДНР: три мирных жителя пострадали после атак ВСУ за прошедшие сутки

Три мирных жителя пострадали от атак ВСУ в ДНР за сутки Власти ДНР: три мирных жителя пострадали после атак ВСУ за прошедшие сутки

Москва27 июн Вести.Три жителя Донецкой Народной Республики пострадали в результате атак ВСУ за прошедшие сутки, сообщила пресс-служба управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале.

С 00.00 26 июня 2026 года по 00.00 27 июня 2026 года 25 фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.) поступили сведения о ранении трех гражданских лиц отметили в пресс-службе

Там также уточнили, что за тот же период был поврежден объект гражданской инфраструктуры, легковые и грузовые автомобили и специализированная техника.