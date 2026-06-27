Москва27 июнВести.Три жителя Донецкой Народной Республики пострадали в результате атак ВСУ за прошедшие сутки, сообщила пресс-служба управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале.
С 00.00 26 июня 2026 года по 00.00 27 июня 2026 года 25 фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.) поступили сведения о ранении трех гражданских лицотметили в пресс-службе
Там также уточнили, что за тот же период был поврежден объект гражданской инфраструктуры, легковые и грузовые автомобили и специализированная техника.