Москва12 маяВести.За минувшие сутки вооруженные формирования Украины один раз атаковали населенные пункты Донецкой Народной Республики, в результате чего пострадал один гражданский. Об этом сообщили в Управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.
"Один факт вооруженной атаки вооруженных формирований Украины. Поступили сведения о ранении гражданского лица", — говорится в Telegram-канале управления.
Всего, как отмечается, противник выпустил два боеприпаса. Информации о повреждениях жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры не поступало.