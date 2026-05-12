ВСУ за сутки один раз атаковали территорию ДНР, есть раненый

Москва12 мая Вести.За минувшие сутки вооруженные формирования Украины один раз атаковали населенные пункты Донецкой Народной Республики, в результате чего пострадал один гражданский. Об этом сообщили в Управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.

"Один факт вооруженной атаки вооруженных формирований Украины. Поступили сведения о ранении гражданского лица", — говорится в Telegram-канале управления.

Всего, как отмечается, противник выпустил два боеприпаса. Информации о повреждениях жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры не поступало.