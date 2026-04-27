ВСУ дважды атаковали ДНР за последние сутки, один человек пострадал

Один человек пострадал в ДНР в результате украинских атак ВСУ дважды атаковали ДНР за последние сутки, один человек пострадал

Москва27 апр Вести.Вооруженные формирования Украины (ВФУ) за прошедшие сутки дважды атаковали территорию Донецкой Народной Республики (ДНР), в результате чего получил ранения один мирный житель. Об этом сообщает Управление по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.

Два факта вооруженных атак ВФУ. Поступили сведения о ранении гражданского лица. Повреждено два объекта гражданской инфраструктуры говорится в Telegram-канале ведомства

Атакам подверглись донецкое и старобешевское направления.

Вместе с тем стало известно о ранении 22 апреля мирного жителя в Красноармейске.