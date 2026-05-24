В ДНР за сутки пострадал мирный житель в результате обстрелов со стороны ВСУ

Москва24 мая Вести.За минувшие 24 часа зафиксировано 8 вооруженных атак украинских формирований по территории ДНР. В результате этих обстрелов ранение получил один гражданский человек, сообщает Управление по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства региона.

Уточняется, что инцидент произошел 22 мая в населенном пункте Агробаза Мангушского округа на юге республики. Кроме того, повреждены 2 жилых дома, объект инфраструктуры и несколько автомобилей.

Всего украинские военные выпустили 10 боеприпасов. Наибольшая активность противника зафиксирована на горловском и донецком направлениях — по 3 атаки. Еще по одному удару пришлось на новоазовское и ясиноватское направления.