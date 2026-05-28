Один погиб и 11 человек пострадали за сутки в ДНР в результате атак ВСУ

Москва28 мая Вести.За последние сутки вооруженные силы Украины атаковали Донецкую Народную Республику (ДНР) 22 раза, в результате чего один погиб и 11 получили ранения, в том числе 9 сотрудников МЧС. Об этом сообщает Управление администрации главы и правительства ДНР по документированию военных преступлений Украины.

22 факта атак вооруженных формирований Украины. Поступили сведения о гибели 1 и ранении 2 гражданских лиц, ранены 9 сотрудников МЧС России уточняется в Telegram-канале ведомства

В результате атак ВСУ, в ходе которых были выпущены по ДНР 35 единиц различных боеприпасов, были повреждены 6 жилых домостроений, 12 объектов гражданской инфраструктуры, а также легковые, грузовые автомобили и спецтехника. Больше всего – 10 ударов – зафиксировано на горловском направлении, четыре – на макеевском и три – на донецком.