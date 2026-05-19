Киевская армия 11 раз за сутки обстреляла ДНР ВСУ атаковали ДНР на четырех направлениях

Москва19 мая Вести.Представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, которые связаны с военными преступлениями киевского режима, сообщило об одиннадцати фактах обстрела территории республики за прошедшие сутки.

Семь обстрелов зафиксировано на горловском направлении, два - на волновахском, один - на кураховском и еще один - на светлодарском.

В ДНР при ударе дрона ВСУ по машине один человек погиб и один пострадал.

Сутками ранее армия киевского режима шесть раз обстреляла ДНР.