Москва10 маяВести.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, которые связаны с военными преступлениями киевского режима, сообщило о семи фактах обстрела территории республики за прошедшие сутки.
Три обстрела зафиксировано на горловском направлении и по одному - на мариупольском, снежнянском, красноармейском и светлодарском направлениях.
Один житель ДНР погиб и трое получили различные ранения в результате украинских атак.
Ранее в результате атаки украинского дрона в ДНР погибла семейная пара.