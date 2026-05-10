ВСУ семь раз за сутки обстреляли ДНР

Москва10 мая Вести.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, которые связаны с военными преступлениями киевского режима, сообщило о семи фактах обстрела территории республики за прошедшие сутки.

Три обстрела зафиксировано на горловском направлении и по одному - на мариупольском, снежнянском, красноармейском и светлодарском направлениях.

Один житель ДНР погиб и трое получили различные ранения в результате украинских атак.

Ранее в результате атаки украинского дрона в ДНР погибла семейная пара.