Москва23 апрВести.Вооруженные силы Украины за минувшие сутки нанесли 8 ударов по территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Управлении по документированию военных преступлений Украины при администрации главы и правительства ДНР.
По данным ведомства, 6 атак пришлись на горловское направление, по одной — на Красноармейское и донецкое направления. Всего противник выпустил 13 боеприпасов.
В результате обстрелов один человек погиб, еще двое получили ранения.