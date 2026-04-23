ВСУ за сутки 8 раз обстреляли территорию ДНР

Москва23 апр Вести.Вооруженные силы Украины за минувшие сутки нанесли 8 ударов по территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Управлении по документированию военных преступлений Украины при администрации главы и правительства ДНР.

По данным ведомства, 6 атак пришлись на горловское направление, по одной — на Красноармейское и донецкое направления. Всего противник выпустил 13 боеприпасов.

В результате обстрелов один человек погиб, еще двое получили ранения.