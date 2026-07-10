ВСУ за сутки атаковали ДНР на пяти направлениях

Армия киевского режима 23 раза за сутки обстреляла ДНР ВСУ за сутки атаковали ДНР на пяти направлениях

Москва10 июл Вести.Представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, которые связаны с военными преступлениями киевского режима, сообщило о 23 фактах обстрела территории республики за прошедшие сутки.

19 обстрелов зафиксировано на горловском направлении и по одному - на донецком, новоазовском, старобешевском и володарском направлениях.

Один человек погиб, еще четыре получили ранения из-за атак ВСУ в ДНР.

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