Москва10 июлВести.Представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, которые связаны с военными преступлениями киевского режима, сообщило о 23 фактах обстрела территории республики за прошедшие сутки.
19 обстрелов зафиксировано на горловском направлении и по одному - на донецком, новоазовском, старобешевском и володарском направлениях.
Один человек погиб, еще четыре получили ранения из-за атак ВСУ в ДНР.
В Горловке в ДНР украинские дроны атаковали несколько пассажирских автобусов