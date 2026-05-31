Киевская армия восемь раз за сутки обстреляла ДНР Боевики ВСУ за сутки атаковали ДНР на пяти направлениях

Москва31 мая Вести.Представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, которые связаны с военными преступлениями киевского режима, сообщило о восьми фактах обстрела территории республики за прошедшие сутки.

Четыре обстрела зафиксировано на горловском направлении и по одному на донецком, мариупольском, енакиевском и макеевском направлениях.

Сутками ранее армия киевского режима 34 раза обстреляла ДНР.

Омбудсмен ДНР Дарья Морозова рассказала о числе погибших от рук ВСУ с 2014 года. По ее словам, почти 10000 человек было убито, более 16 тысяч ранены.