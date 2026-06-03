Боевики ВСУ за сутки атаковали ДНР на четырех направлениях

Армия киевского режима 24 раза за сутки обстреляла ДНР Боевики ВСУ за сутки атаковали ДНР на четырех направлениях

Москва3 июн Вести.Представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, которые связаны с военными преступлениями киевского режима, сообщило о 24 фактах обстрела территории республики за прошедшие сутки.

Уточняется, что 16 обстрелов зафиксировано на горловском направлении, 6 - на светлодарском и по одному на донецком и ясиноватском направлениях.

Один мирный житель погиб и еще шестеро пострадали из-за атак ВСУ.

Сутками ранее киевские войска девять раз обстреляли ДНР.