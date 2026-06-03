Москва3 июнВести.Представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, которые связаны с военными преступлениями киевского режима, сообщило о 24 фактах обстрела территории республики за прошедшие сутки.
Уточняется, что 16 обстрелов зафиксировано на горловском направлении, 6 - на светлодарском и по одному на донецком и ясиноватском направлениях.
Один мирный житель погиб и еще шестеро пострадали из-за атак ВСУ.
Сутками ранее киевские войска девять раз обстреляли ДНР.