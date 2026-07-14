Москва14 июлВести.Представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, которые связаны с военными преступлениями киевского режима, сообщило о 24 фактах обстрела территории республики за прошедшие сутки.
16 обстрелов зафиксировано на горловском направлении, по два на мангушском и шахтерском направлениях, а также по одному обстрелу было зафиксировано на светлодарском, володарском, великоновоселковском и волновахском направлениях.
В результате атак со стороны Украины погибли восемь жителей Донецкой Народной Республики, сообщил глава региона Денис Пушилин.
Сутками ранее киевская армия 12 раз за сутки обстреляла ДНР.