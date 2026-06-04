Боевики ВСУ десять раз за сутки обстреляли ДНР ВСУ атаковали ДНР на пяти направлениях

Москва4 июн Вести.Представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, которые связаны с военными преступлениями киевского режима, сообщило о 10 фактах обстрела территории республики за прошедшие сутки.

Пять обстрелов зафиксировано на горловском направлении, два - на дебальцевском и по одному на донецком, енакиевском и докучаевском направлениях.

В результате атак ВСУ погибли восемь мирных жителей и семнадцать получили ранения.

Сутками ранее армия киевского режима 24 раза за обстреляла ДНР.

Ранее в ДНР два мирных жителя погибли, еще четверо пострадали из-за украинских атак.