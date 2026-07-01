Армия киевского режима 15 раз за сутки обстреляла ДНР Киевская армия атаковала ДНР на шести направлениях

Москва1 июл Вести.Представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, которые связаны с военными преступлениями киевского режима, сообщило о 15 фактах обстрела территории республики за прошедшие сутки.

Восемь обстрелов зафиксировано на горловском направлении, три - на донецком и по одному - на тельмановском, кураховском, макеевском и енакиевском направлениях.

Два человека, в том числе сотрудник МЧС, погибли при атаке ВСУ в ДНР, еще девять мирных граждан пострадали, сообщил глава республики Денис Пушилин.

Ранее в результате ударов украинских беспилотников пострадали 15 мирных жителей ДНР.