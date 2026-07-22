ВСУ 24 раза за сутки обстреляли ДНР Киевская армия за сутки атаковала ДНР на 11 направлениях

Москва22 июл Вести.Представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, которые связаны с военными преступлениями киевского режима, сообщило о 24 фактах обстрела территории республики за прошедшие сутки.

Восемь обстрелов зафиксировано на горловском направлении, по три - на донецком и дебальцевском направлениях, по два - на макеевском и мариупольском направлениях, а также по одному обстрелу было зафиксировано на шахтерском, енакиевском, великоновоселковском, старобшевском, мангушском и амвросиевском направлениях.

В ДНР в результате ударов дронов погибли двое мирных жителей, трое ранены.

До этого в результате атак со стороны Украины ранения получили четыре жителя республики.