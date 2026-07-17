ВСУ 35 раз за сутки атаковали ДНР Киевская армия за сутки обстреляла ДНР на восьми направлениях

Москва17 июл Вести.Представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, которые связаны с военными преступлениями киевского режима, сообщило о 35 фактах обстрела территории республики за прошедшие сутки.

Как уточняется, 24 обстрела зафиксировано на горловском направлении, три - на волновахском, по два - на торезском и шахтерском направлениях, а также по одному обстрелу было зафиксировано на енакиевском, светлодарском, ясиноватском и мариупольском направлениях.

В ДНР из-за атак ВСУ погибли два мирных жителя, еще 11 человек пострадали.

Ранее один мирный житель ДНР погиб из-за атак БПЛА Украины, еще шестеро пострадали