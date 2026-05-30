ВСУ за сутки атаковали ДНР на пяти направлениях

Армия киевского режима 34 раза за сутки обстреляла ДНР

Москва30 мая Вести.Представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, которые связаны с военными преступлениями киевского режима, сообщило о 34 фактах обстрела территории республики за прошедшие сутки.

29 обстрелов зафиксировано на горловском направлении, два - на иловайском и по одному - на мангушском, амвросиевском и ясиноватском направлениях.

Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, пять мирных жителей были ранены в результате атак ВСУ в ДНР.

Сутками ранее ВСУ атаковали ДНР 25 раз, трое человек погибли и пятеро были ранены.