Москва30 маяВести.Представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, которые связаны с военными преступлениями киевского режима, сообщило о 34 фактах обстрела территории республики за прошедшие сутки.
29 обстрелов зафиксировано на горловском направлении, два - на иловайском и по одному - на мангушском, амвросиевском и ясиноватском направлениях.
Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, пять мирных жителей были ранены в результате атак ВСУ в ДНР.
Сутками ранее ВСУ атаковали ДНР 25 раз, трое человек погибли и пятеро были ранены.