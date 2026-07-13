Москва13 июлВести.Представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, которые связаны с военными преступлениями киевского режима, сообщило о семи фактах обстрела территории республики за прошедшие сутки.
Пять обстрелов зафиксировано на горловском направлении, два на донецком и по одному на монгушском, докучаевском, харцызском, великоновоселковском и шахтерском направлениях.
За сутки от ударов ВСУ в ДНР погибли два и пострадали три человека.
Ранее в результате атаки ВСУ на рейсовый пассажирский автобус в ДНР пострадали девять человек.