ВСУ за сутки атаковали ДНР на семи направлениях

Киевская армия 12 раз за сутки обстреляла ДНР ВСУ за сутки атаковали ДНР на семи направлениях

Москва13 июл Вести.Представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, которые связаны с военными преступлениями киевского режима, сообщило о семи фактах обстрела территории республики за прошедшие сутки.

Пять обстрелов зафиксировано на горловском направлении, два на донецком и по одному на монгушском, докучаевском, харцызском, великоновоселковском и шахтерском направлениях.

За сутки от ударов ВСУ в ДНР погибли два и пострадали три человека.

Ранее в результате атаки ВСУ на рейсовый пассажирский автобус в ДНР пострадали девять человек.