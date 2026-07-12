ВСУ ударили по рейсовому автобусу в ДНР, 9 человек пострадали

Пушилин: 9 человек ранены из-за удара ВСУ по рейсовому автобусу в ДНР ВСУ ударили по рейсовому автобусу в ДНР, 9 человек пострадали

Москва12 июл Вести.В результате атаки ВСУ на рейсовый пассажирский автобус в ДНР пострадали 9 человек. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин. Пострадавшие получили ранения средней тяжести.

"Всем оказывается квалифицированная медицинская помощь. Желаю скорейшего выздоровления раненым", — написал глава субъекта РФ в своем канале в МАХ.

Инцидент произошел на автодороге в Старобешевском муниципальном округе. Автобус следовал по маршруту Новый Свет – Донецк. В момент атаки украинских вооруженных формирований пассажиры находились внутри транспортного средства.