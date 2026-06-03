Москва3 июнВести.Украинский БПЛА атаковал пассажирский автобус Москва – Симферополь в муниципальном городском округе Енакиево, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. В результате удара погибли семь человек, еще 11 пострадали.
В Енакиево совершена атака ударным БПЛА по рейсовому автобусу "Москва - Симферополь", по предварительной информации, погибли 7 гражданских лиц. Еще 11 человек получили ранения различной степени тяжестинаписал Пушилин в мессенджере MAX
Он выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал раненым скорейшего выздоровления.