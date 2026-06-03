Семь человек погибли при атаке украинского БПЛА на автобус Москва – Симферополь

ВСУ ударили по пассажирскому автобусу Москва – Симферополь, есть погибшие Семь человек погибли при атаке украинского БПЛА на автобус Москва – Симферополь

Москва3 июн Вести.Украинский БПЛА атаковал пассажирский автобус Москва – Симферополь в муниципальном городском округе Енакиево, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. В результате удара погибли семь человек, еще 11 пострадали.

В Енакиево совершена атака ударным БПЛА по рейсовому автобусу "Москва - Симферополь", по предварительной информации, погибли 7 гражданских лиц. Еще 11 человек получили ранения различной степени тяжести написал Пушилин в мессенджере MAX

Он выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал раненым скорейшего выздоровления.