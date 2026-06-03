ИС "Вести": перед атакой БПЛА долго преследовал автобус Москва – Симферополь

ВСУ целенаправленно атаковали рейсовый автобус Москва – Симферополь в ДНР ИС "Вести": перед атакой БПЛА долго преследовал автобус Москва – Симферополь

Москва3 июн Вести.Украинский беспилотник долго преследовал рейсовый автобус Москва – Симферополь прежде, чем ударить по нему на территории Енакиево в ДНР. Об этом сообщил корреспондент ИС "Вести".

По его словам, такие выводы можно сделать по записям с камер видеонаблюдения. Следовательно, речь идет о целенаправленной атаке на гражданское население.

Удар вражеского дрона пришелся по крыше автобуса. Внутри находились 46 человек. Погибли 7, пострадали 11, в том числе ребенок. По данным главврача горбольницы Горловки Нелли Якуненко, трое раненых помещены в реанимацию.

Возбуждено уголовное дело о теракте. На месте работают следственные органы. По данным СКР, обломки БПЛА, атаковавшего автобус, содержат надписи на иностранном языке.