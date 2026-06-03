Пассажиры из разных регионов РФ ехали в автобусе, атакованном ВСУ

В атакованном автобусе в ДНР ехали пассажиры из разных регионов РФ Пассажиры из разных регионов РФ ехали в автобусе, атакованном ВСУ

Москва3 июн Вести.В пассажирском автобусе Москва – Симферополь, который ранним утром 3 июня был атакован украинским БПЛА, находились жители разных регионов Российской Федерации. Об этом сообщает РИА Новости.

Происшествие случилось в Енакиево Донецкой Народной Республики.

Автобус направлялся по маршруту в Крым, пассажиры были из разных регионов России сказано в публикации источника

Ранним утром автобус был атакован дроном ВСУ. Погибли семеро, 11 пострадали. Данные о пострадавших продолжают уточняться.

Возбуждено уголовное дело о теракте.