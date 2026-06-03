Москва3 июнВести.В пассажирском автобусе Москва – Симферополь, который ранним утром 3 июня был атакован украинским БПЛА, находились жители разных регионов Российской Федерации. Об этом сообщает РИА Новости.
Происшествие случилось в Енакиево Донецкой Народной Республики.
Автобус направлялся по маршруту в Крым, пассажиры были из разных регионов Россиисказано в публикации источника
Ранним утром автобус был атакован дроном ВСУ. Погибли семеро, 11 пострадали. Данные о пострадавших продолжают уточняться.
Возбуждено уголовное дело о теракте.