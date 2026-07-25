Москва25 июлВести.Представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, которые связаны с военными преступлениями киевского режима, сообщило о 10 фактах обстрела территории республики за прошедшие сутки.
Как уточняется, семь обстрелов зафиксировано на горловском направлении и по одному - на макеевском, старобешевском и шахтерском направлениях.
Ранее ВСУ атаковали грузовик в ДНР, водитель погиб.
До этого в ДНР при атаках беспилотников и подрывах погибли два человека, 10 ранены.