Пушилин: при атаках ВСУ в ДНР один мирный житель погиб и один пострадал

ВСУ атаковали грузовик в ДНР, водитель погиб Пушилин: при атаках ВСУ в ДНР один мирный житель погиб и один пострадал

Москва24 июл Вести.Мирный житель Донецкой Народной Республики погиб из-за удара ВСУ по грузовику в Шахтерском муниципальном округе. Об этом глава ДНР Денис Пушилин сообщил в MAX.

В Шахтерском муниципальном округе на выезде из города Кировское при атаке на грузовой автомобиль погиб водитель, мужчина 1973 г. р. говорится в сообщении

Пушилин выразил соболезнования близким погибшего.

Еще один житель – мужчина 1981 года рождения – получил ранения при атаке на автомобиль в Калининском районе Горловки. Ему оказывают помощь медики.

Также в результате атак были повреждены автобус, три грузовика и один легковой автомобиль в Макеевке, Горловке и Шахтерском муниципальном округе.