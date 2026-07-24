Москва24 июлВести.Мирный житель Донецкой Народной Республики погиб из-за удара ВСУ по грузовику в Шахтерском муниципальном округе. Об этом глава ДНР Денис Пушилин сообщил в MAX.
В Шахтерском муниципальном округе на выезде из города Кировское при атаке на грузовой автомобиль погиб водитель, мужчина 1973 г. р.говорится в сообщении
Пушилин выразил соболезнования близким погибшего.
Еще один житель – мужчина 1981 года рождения – получил ранения при атаке на автомобиль в Калининском районе Горловки. Ему оказывают помощь медики.
Также в результате атак были повреждены автобус, три грузовика и один легковой автомобиль в Макеевке, Горловке и Шахтерском муниципальном округе.