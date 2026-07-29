Москва29 июлВести.За день один мирный житель ДНР погиб, еще 14 получили ранения после атак украинских ударных беспилотников. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.
В поселке Луганское при атаке на автомобиль погиб мужчина… На автодороге Луганск - Светлодарск при атаке на рейсовый автобус тяжелые ранения получили женщины 1992 и 1947 г.р., ранения средней степени тяжести - женщины 1994, 1984 и 1969 г.р., мужчины 1967, 1963 и 1957 г.р., также пострадали женщины 1986 и 1974 г.р.написал он в своем канале в мессенджере МАХ
В Светлодарске при атаке на автомобиль тяжелые ранения получил мужчина 1973 г.р., пострадала женщина 1990 г.р.; в Горловке ранения средней степени тяжести получил мужчина 1958 г.р.; в Волновахском муниципальном округе пострадал мужчина 1976 г.р.
Пушилин выразил соболезнования родным и близким погибшего, пострадавшим, которым оказывается необходимая медпомощь, он пожелал скорейшего выздоровления.
Повреждены два объекта гражданской инфраструктуры, четыре автобуса, шесть грузовых и два легковых автомобиля в городских округах Горловка, Дебальцево, Торез, Харцызск, Амвросиевском и Волновахском муниципальных округах.