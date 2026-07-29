За день один мирный житель ДНР погиб, еще 14 пострадали после атак ВСУ

За день один мирный житель ДНР погиб, еще 14 ранены после ударов ВСУ За день один мирный житель ДНР погиб, еще 14 пострадали после атак ВСУ

Москва29 июл Вести.За день один мирный житель ДНР погиб, еще 14 получили ранения после атак украинских ударных беспилотников. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.

В поселке Луганское при атаке на автомобиль погиб мужчина… На автодороге Луганск - Светлодарск при атаке на рейсовый автобус тяжелые ранения получили женщины 1992 и 1947 г.р., ранения средней степени тяжести - женщины 1994, 1984 и 1969 г.р., мужчины 1967, 1963 и 1957 г.р., также пострадали женщины 1986 и 1974 г.р. написал он в своем канале в мессенджере МАХ

В Светлодарске при атаке на автомобиль тяжелые ранения получил мужчина 1973 г.р., пострадала женщина 1990 г.р.; в Горловке ранения средней степени тяжести получил мужчина 1958 г.р.; в Волновахском муниципальном округе пострадал мужчина 1976 г.р.

Пушилин выразил соболезнования родным и близким погибшего, пострадавшим, которым оказывается необходимая медпомощь, он пожелал скорейшего выздоровления.

Повреждены два объекта гражданской инфраструктуры, четыре автобуса, шесть грузовых и два легковых автомобиля в городских округах Горловка, Дебальцево, Торез, Харцызск, Амвросиевском и Волновахском муниципальных округах.