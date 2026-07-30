Москва30 июлВести.Представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, которые связаны с военными преступлениями киевского режима, сообщило о 32 фактах обстрела территории республики за прошедшие сутки.
25 обстрелов зафиксировано на горловском направлении, три - на светлодарском и по одному - на волновахском, харцызском, амвросиевском и торезском направлениях.
За день один мирный житель ДНР погиб, еще 14 получили ранения после атак украинских ударных беспилотников.
Сутками ранее киевская армия 12 раз атаковала ДНР.