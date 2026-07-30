Киевская армия за сутки обстреляла ДНР на шести направлениях

Боевики ВСУ 32 раза за сутки атаковали ДНР Киевская армия за сутки обстреляла ДНР на шести направлениях

Москва30 июл Вести.Представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, которые связаны с военными преступлениями киевского режима, сообщило о 32 фактах обстрела территории республики за прошедшие сутки.

25 обстрелов зафиксировано на горловском направлении, три - на светлодарском и по одному - на волновахском, харцызском, амвросиевском и торезском направлениях.

За день один мирный житель ДНР погиб, еще 14 получили ранения после атак украинских ударных беспилотников.

Сутками ранее киевская армия 12 раз атаковала ДНР.