В ДНР за день при атаках ВСУ погибли 8 человек, в том числе ребенок

В ДНР за день в результате украинских ударов погибли семеро взрослых и ребенок В ДНР за день при атаках ВСУ погибли 8 человек, в том числе ребенок

Москва13 июл Вести.В понедельник, 13 июля, в результате атак со стороны Украины погибли восемь жителей Донецкой Народной Республики, сообщил глава региона Денис Пушилин.

Восемь человек, в том числе ребенок, погибли, еще десять мирных жителей Республики пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВФУ… Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших написал Пушилин в мессенджере МАХ

Семья из четырех человек погибла при ударе противника по жилому дому в селе Федоровка Володарского муниципального округа. Смертельные ранения получили женщины 1990-го, 1967-го и 1941 годов рождения и мальчик, который появился на свет в 2016-м.

Мужчина скончался при атаке на грузовик на трассе Урзуф – Мангуш недалеко от поселка Ялта на территории Мангушского округа.

В Дебальцево целью ВСУ стала легковушка на трассе в сторону Светлодарска, там погибла женщина.

Водитель погиб в результате атаки на машину хлебозавода в Никитовском районе Горловки. Еще одной жертвой киевской агрессии стал мужчина в Калининском районе, его личность пока не установлена.

Среди пострадавших семь женщин и трое мужчин, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Повреждены пять жилых домов, два объекта гражданской инфраструктуры, спецтехника и автомобили.