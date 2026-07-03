Москва3 июлВести.За минувшие сутки украинские войска 15 раз атаковали территорию Донецкой Народной Республики. В результате обстрелов один мирный житель погиб, еще четверо получили ранения. Об этом сообщили в Управлении по документированию военных преступлений Украины при администрации главы и правительства ДНР.
Большинство атак — девять — пришлось на горловское направление, три — на старобешевское, по одной — на шахтерском, ясиноватском и волновахском участках.
Повреждены грузовые и легковые автомобили, а также 3 объекта гражданской инфраструктуры. Кроме того, поступили дополнительные сведения о ранении двух мирных жителей 18 мая и 1 июля в Горловке и Константиновке.