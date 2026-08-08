Москва8 авгВести.За прошедшие 24 часа украинские войска 30 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. В результате атак пострадали 11 мирных жителей, среди которых двое детей. Об этом сообщили в Управлении по документированию военных преступлений Украины при администрации главы и правительства ДНР.
Наибольшее число ударов — 23 — пришлось на горловское направление, еще 3 — на донецкое, 2 — на константиновское, по одному — на енакиевское и мангушское. Всего было выпущено 32 боеприпаса. Повреждены рейсовый автобус и 7 объектов гражданской инфраструктуры.
По дополнительным данным также уточняется, что 6 августа ранения в Константиновке и Волновахе получили еще двое мирных жителей. Информация о последствиях обстрелов продолжает поступать. Власти региона призывают жителей соблюдать меры безопасности и следить за официальными оповещениями.