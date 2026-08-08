По территории ДНР за сутки было нанесено 30 ударов, пострадали 11 человек

ВСУ нанесли 30 ударов по ДНР за сутки, пострадали 11 мирных жителей По территории ДНР за сутки было нанесено 30 ударов, пострадали 11 человек

Москва8 авг Вести.За прошедшие 24 часа украинские войска 30 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. В результате атак пострадали 11 мирных жителей, среди которых двое детей. Об этом сообщили в Управлении по документированию военных преступлений Украины при администрации главы и правительства ДНР.

Наибольшее число ударов — 23 — пришлось на горловское направление, еще 3 — на донецкое, 2 — на константиновское, по одному — на енакиевское и мангушское. Всего было выпущено 32 боеприпаса. Повреждены рейсовый автобус и 7 объектов гражданской инфраструктуры.

По дополнительным данным также уточняется, что 6 августа ранения в Константиновке и Волновахе получили еще двое мирных жителей. Информация о последствиях обстрелов продолжает поступать. Власти региона призывают жителей соблюдать меры безопасности и следить за официальными оповещениями.