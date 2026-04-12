В ДНР в результате атаки со стороны Украины погиб ребенок

Ребенок погиб при атаке ВСУ на Докучаевск в ДНР, подросток получил ранения

Москва12 апр Вести.В Донецкой Народной Республике в результате атаки ВСУ погиб ребенок, еще один несовершеннолетний получил ранения. Об этом сообщает управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.

Трагедия произошла 10 апреля, в пятницу, в городском округе Докучаевск.

Поступили дополнительные сведения о гибели ребенка 2014 г.р. и ранении подростка 2009 г.р. за 10 апреля в н.п. Докучаевск говорится в официальном Telegram-канале учреждения

Подробности о состоянии пострадавшего и степени полученных им ранений не приводятся.