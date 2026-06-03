Москва3 июнВести.По соцобъектам Запорожской области в настоящее время наносятся ракетно-бомбовые удары. Об этом в MAX сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
В настоящий момент противник осуществляет ракетно-бомбовые удары по Запорожской области, в частности использует беспилотную и реактивную авиацию для нанесения ударов по инфраструктуре Мелитополяговорится в сообщении
Под вражеские удары попадают социальные объекты, школы, больницы, а также объекты, обеспечивающие область продуктами питания и электричеством.
Прошу всех принять меры предосторожности для сохранения своей жизни и безопасностинаписал Балицкий
По его словам, все сотрудники администрации остаются на своих рабочих местах. К работе приступили оперативные службы.