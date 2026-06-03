Балицкий сообщил о ракетно-бомбовых ударах по Запорожской области

ВСУ наносят ракетно-бомбовые удары по территории Запорожья Балицкий сообщил о ракетно-бомбовых ударах по Запорожской области

Москва3 июн Вести.По соцобъектам Запорожской области в настоящее время наносятся ракетно-бомбовые удары. Об этом в MAX сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

В настоящий момент противник осуществляет ракетно-бомбовые удары по Запорожской области, в частности использует беспилотную и реактивную авиацию для нанесения ударов по инфраструктуре Мелитополя говорится в сообщении

Под вражеские удары попадают социальные объекты, школы, больницы, а также объекты, обеспечивающие область продуктами питания и электричеством.

Прошу всех принять меры предосторожности для сохранения своей жизни и безопасности написал Балицкий

По его словам, все сотрудники администрации остаются на своих рабочих местах. К работе приступили оперативные службы.